Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ нашли под селом Горналь Курской области украинский шлем с шевроном американского капеллана-баптиста, рассказал российский офицер с позывным Витязь 30 апреля РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии