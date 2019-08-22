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«Плохая Россия»

«Плохая Россия»

В последний год, в связи с выступлениями озабоченных граждан в Екатринбурге (по поводу храма и сквера) и в Москве (сами не знают по поводу чего) столкнулся с логическим парадоксом, преследующим вполне лояльных и благонамеренных людей.

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