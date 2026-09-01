Названы конкуренты гибридной версии внедорожника Tank 400

На рынке премиальных гибридных внедорожников появился игрок с нестандартным подходом. Как считает директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов, новый подзаряжаемый гибрид будет конкурировать с , и гибридными версиями крупных китайских кроссоверов.