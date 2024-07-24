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Петербургский дневник

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В Кудрово на новой развязке уложили первый асфальт

В Кудрово на новой развязке уложили первый асфальт

Покрытие появилось на путепроводе над Мурманским шоссе На новой развязке в Кудрово ночью уложили первый асфальт: литое покрытие появилось на построенном путепроводе над Мурманским шоссе, сообщили сегодня в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

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