В Кудрово на новой развязке уложили первый асфальт

Покрытие появилось на путепроводе над Мурманским шоссе На новой развязке в Кудрово ночью уложили первый асфальт: литое покрытие появилось на построенном путепроводе над Мурманским шоссе, сообщили сегодня в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.
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