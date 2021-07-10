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RAND – размышления о том, как воевать с Россией

RAND – размышления о том, как воевать с Россией

Перспектива горячей войны с РФ рассматривается серьёзно Корпорация RAND продолжает исследовать проблемы сдерживания России.

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Валентин Щербаков
Ничему этих трансгендеров и трансвеститов из гейропы победы СССР и РОССИИ не научили, придется напомнить и повторить.
Котищев
Да ни хера им уже не поможет!
Владимир Барышев
Америкосов, как и прочих попытавшихся захватить военное превосходство в Афганистане выкинули как использованный презерватив, из страны. А они придурки, против России со своей шлюхой НАТО-й воевать собрались Видимо история предыдущих войн против россии придурков западных ничему не научила. В этт раз америкосам з океаном отсидеться не удастся война этот раз придет на их территорию, они готовы воевать у себя дома когда начнут гореть их дома и даже сама земля в их штатах?

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