Дискуссии о политике "Не в стороне"RAND – размышления о том, как воевать с Россией Перспектива горячей войны с РФ рассматривается серьёзно Корпорация RAND продолжает исследовать проблемы сдерживания России.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ЩербаковНичему этих трансгендеров и трансвеститов из гейропы победы СССР и РОССИИ не научили, придется напомнить и повторить.КотищевДа ни хера им уже не поможет!Владимир БарышевАмерикосов, как и прочих попытавшихся захватить военное превосходство в Афганистане выкинули как использованный презерватив, из страны. А они придурки, против России со своей шлюхой НАТО-й воевать собрались Видимо история предыдущих войн против россии придурков западных ничему не научила. В этт раз америкосам з океаном отсидеться не удастся война этот раз придет на их территорию, они готовы воевать у себя дома когда начнут гореть их дома и даже сама земля в их штатах?Комментировать
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