Губернатор Брянской области сообщил о новом «прилете» с Украины

В Брянской области, граничащей с Украиной, обстрелян «со стороны ВСУ» населенный пункт Сачковичи. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Александр Богомаза.
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