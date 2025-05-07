В Свердловской области завершилась декларационная кампания 2025 года. Как рассказала заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 32 Яна Тропникова, граждане должны были подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год не позднее 30 апреля, а оплатить исчисленный налог — до 15 июля 2025 года.
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