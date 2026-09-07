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Царьград

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Последний жаркий день в Челябинске в 2026 году назвали синоптики

Последний жаркий день в Челябинске в 2026 году назвали синоптики

Когда на Южном Урале закончится "бабье лето" и начнется настоящая осень. Настоящий пик жары, по прогнозам метеорологов, ожидается 7 и 8 сентября: температура воздуха может достичь +29°C в Челябинске и до +32 по области.

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