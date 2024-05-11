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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Федерации лыжных гонок Татарстана о переходах спортсменов: «Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег»

Ранее стало известно, что Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева будут выступать за Татарстан.

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