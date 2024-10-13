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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол – об ударах Бетербиева: «Бетонные. Принимал сквозь руку и аж до пяток доходили»

«По моим ощущениям, большая часть ударов Бетербиева пришлась в блок. Получил тяжелые удары в правую руку, сюда (показывает на лоб).

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