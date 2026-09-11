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США ввели санкции против физлиц и компаний в Ираке, Ливане и ОАЭ

США ввели санкции против физлиц и компаний в Ираке, Ливане и ОАЭ

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 14 физических лиц и 5 компаний в Ираке, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах из-за их возможных связей с Ираном.

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