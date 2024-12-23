Ученые объяснили, зачем был построен Стоунхендж

Что стояло за созданием Стоунхенджа? На этот вопрос до сих пор не существует точного ответа. Однако новое исследование предлагает интересную теорию: знаменитый каменный круг, расположенный в британском Уилтшире, мог стать символом единства трех различных регионов Великобритании.