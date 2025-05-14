Авербух о словах про Арзамасову: «Я сказал безответственную глупость. Это моя очень большая ошибка»

Ранее хореограф и продюсер рассказал в интервью Ксении Собчак, как познакомился с женой. Авербух познакомился с Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», на телевизионном проекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Арзамасовой было 15 лет, а Авербуху – 37.