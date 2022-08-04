Талибов удивили новости о присутствии лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

Контролирующее Афганистан движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отреагировало на новость о ликвидации на территории страны Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).
Контролирующее Афганистан движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отреагировало на новость о ликвидации на территории страны Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).
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