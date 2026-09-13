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Нападающий «Автомобилиста» Спронг получил удаление до конца матча за грубое нарушение правил

Нападающий «Автомобилиста» Спронг получил удаление до конца матча за грубое нарушение правил

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг получил удаление до конца матча в игре КХЛ с «Сибирью».Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг получил удаление до конца матча в игре КХЛ с «Сибирью».

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