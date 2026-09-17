Отставка или битва за власть: названы пять сценариев политической судьбы канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уже в ближайшие выходные уйти в отставку. Об этом пишет издание Politico.
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