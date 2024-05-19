Нехватка самолетов может привести к проблемам с отпусками этим летом

Нехватка самолетов может привести к проблемам с отпуском этим летом. Отмены и задержки рейсов, вероятно, затронут аэропорты по всей Европе из-за задержек в производстве самолетов после скандалов с безопасностью полетов Boeing и Pratt & Whitney.
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