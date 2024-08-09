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Автоэкспет назвал модели, на которых стоят "вечные" автоматические коробки передач

Автоэкспет назвал модели, на которых стоят "вечные" автоматические коробки передач

Ремонт автоматической коробки передач - дело хлопотное и дорогое. Автомобильный эксперт перечислил модели иномарок, владельцы которых редко сталкиваются с такой проблемой.

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