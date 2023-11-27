Петербуржцы напомнили властям, какие улицы в городе еще нуждаются в ремонте

В Петербурге завершился ремонт на участке Витебского проспекта – от улицы Типанова до КАД. Укладка двухслойного покрытия порадовала петербуржцев, но также вызвала споры: какие дороги в городе в первую очередь нуждаются в ремонте.
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