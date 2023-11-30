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Жоау Мариу с хет-триком, Зиеш, Иммобиле и Фоден претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Жоау Мариу с хет-триком, Зиеш, Иммобиле и Фоден претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Хавбек «Галатасарая» Хаким Зиеш сделал дубль и ассист в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

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