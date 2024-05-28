Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам отдыха смолян

На протяжении двух недель (не считая выходных) смоляне смогут задать их специалистам. В связи с наступлением сезона отпусков в России стартовала «горячая линия», посвященная защите прав потребителей туристских услуг.
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