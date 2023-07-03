Вашингтон под колпаком у Пекина, в США истерика

Китай восстановит на Кубе разведывательную базу, которую бросила Россия Евгений Берсенев Фото: XinHua/ Global Look Press Материал комментируют: Андрей Островский Дмитрий Журавлев Письмо с призывом организовать секретный брифинг о возможном появлении китайской разведывательной базы на Кубе направили американскому госсекретарю Энтони Блинкену и директору ЦРУ Уильяму Бернсу руководители комитета по иностранным делам палаты представителей США и комитета по международным отношениям сената Майкл Маккол и Боб Менендес.