Ярославская область, г. Ярославль

раннее апрельское утро, трасса М8, недалеко от Ярославля, весенние туманы. Спасо-Афанасиевский мужской монастырь и Ильинская церковь в лучах восходящего солнца начало улицы Советская, центр Ярославля, исторически - это Земляной город.
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