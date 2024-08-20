Серию военных учений в Средней Азии наметила ОДКБ — МИД России

Серию учений в Средней Азии по защите стабильности проведет Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян 20 августа, сообщает РИА Новости.
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