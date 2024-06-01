"Лакмусовый тест": президент Латвии Ринкевич поставил граждан перед выбором

Политический процесс в Латвии должен быть организован на латышском языке и это правильно, но общественные СМИ должны обращаться к нацменьшинствам и делать это на их родном языках, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире программы "Домская площадь" Латвийского радио 4, пишет портал RUS.