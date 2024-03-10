Огненные шары: 11 британцев погибли из-за возгораний электровелосипедов

Одиннадцать человек погибли в результате пожаров, вызванных электронными велосипедами в Великобритании в прошлом году, и теперь министры сталкиваются с призывами к срочным действиям в связи с продажей опасных товаров.
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