75-летие Камчатской краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины

Камчатская краевая детская библиотека имени Виталия Кручины отметила свое 75-летие. Это знаменательное событие состоялось накануне в торжественной обстановке, в которой приняли участие представители краевых властей и коллеги.
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