ИТР на картошке

Как внештатный комбайнёр, получивший смежную профессию будучи сотрудником НИИ, хочу поддержать и дополнить автора статьи... Как показала советская социалистическая практика, советская интеллигенция во многом недорабатывала, внося свою лепту в построение социализма-коммунизма в СССР, а по своему потенциалу, она могла бы сделать значительно больше, чем примитивное копание картошки на полях... Как точно заметил известный писатель: кроме ИТР, в СССР были ещё и "Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых хлипаков..."(с) - вот их, и нужно было, ширше, использовать на общегосударственных работах... Как говорил режиссёр народного театра в известном советском к/ф: "...актёр должен где-то работать... Неправильно, если он целый день болтается в театре. Насколько бы Ермолова лучше играла вечером, если бы днём она стояла у шлифовального станка..."(с)... Были и другие предложения: " Вот балерина - крутится...аж в глазах рябит. Прицепи её к динамо - пусть ток даёт в недоразвитые районы. Ты, иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди, обеспечивай народ курями. Вёдра у всех есть, курей на всех не хватает... ...Вот так каждого использовать. Такое будет! Такое состояние благо. Такой прогресс. Такой урожай. Вместо голубей этих дурных на крышах индюки будут сидеть, и тогда, сразу вперёд скакнём. Я не один день думал, что я дурак"(с). М.Жванецкий...

Yak Vit

О! Да мы с вами в этом коллеги! У нас в области Первым секретарём областного комитета партии был Лигачёв Егор Кузьмич. Ну, тот самый, который на каком-то партийном съезде ляпнул крылатую фразу про Ельцина: "Борис! Ты не прав!" Так вот, будучи Первым секретарём, Егор Кузьмич очень хотел в Москву, в Политбюро. Ну ОЧЕНЬ хотел. Потому и лез постоянно со своими дебильными инициативами вперёд всей страны. В 1985 году он надумал вот что: комбайнёров в хозяйствах же не хватает? Не хватает. Надо срочно их откуда-то брать. А откуда? А вот, студентов же в Томске немеряно! Томск - город молодёжи и студентов. Чуть ли не пятая часть города - студенты. Вот из них-то, голубцов, комбайнёров и сделаем! И повелел тогда всемогущий повелитель всея области, областного центра, райцентров области, ея деревень, посёлков и прочая, и прочая, и прочая готовить комбайнёров... из студентов технических специальностей ВУЗов! В 85-м я только закончил первый курс радиотехнического факультета Института АСУ и радиоэлектроники. Но специальность-то техническая? Техническая! И нам, всем парням с первого курса, запретили после сессии ехать домой и загнали на учёбу. К нам приходили преподаватели из сельхоз ПТУ и обучали устройству комбайна "Нива". Через месяц обучения погнали в колхозы на практику. Потом, уже в августе, дали 2 недели отдохнуть и загнали потом по колхозам на уборочную. И целый сезон я отмолотил помощником комбайнёра на долбанной рассыпающейся кривобокой "Ниве". До первого снега в октябре. Чего-то даже заработали, рублей по 150, что ли. За уборочную. Это чистыми, за вычетом стоимости проживания в сельской общаге и 3-х разового питания. Не помню сколько точно, но получили мало. К учёбе в 1-м семестре 2 курса приступили уже в середине октября. А в декабре - уже сессия начиналась. Нормально, да? Учебный план того семестра ВУЗу для нас специально пришлось сильно сократить, чтобы мы смогли уложиться. Вот скажите: где механизатор-комбайнёр, а где студент-радиотехник? Совсем "родственные" специальности, да. 😏 Все тогда, помню, от души материли "дорогого" Егора Кузьмича с его тупыми инициативами! Сплошной вред от них. А автор сего опуса ещё будет нам что-то втирать про какие-то "воспитательные цели" для гнилой, понимаешь, совеЦЦкой интеллигенции! 🤦‍♂️ Какие тут, нахрен, воспитательные цели, когда нами элементарно затыкали дыры - просто не было тогда на селе достаточно комбайнёров. А те, которые были, работали исключительно на себя, на своё подсобное хозяйство. А что им? Трактор-комбайн для него - дармовой, колхозный/совхозный, но он ими пользовался исключительно в своих целях. Горючки - залейся, опять-таки государственная, бесплатная. Которую государство на уборочную выделяло. Вот он на тракторе съездит, накосит себе сена, наскирдует всё тем же трактором, к себе на двор приволокёт. И кормит свою живность - её колхозавры и держали, обходилась им практически даром. А потом своё молочко-мясо - да на рыночек, и там этим же городским, которые за них план выполняли, пока они своими делами занимались, втридорога впаривали. И имели с этого неплохие деньги. А будет план гореть - обратятся в обком, тот им ещё рабов-горожан выделит, проблема, что ли? А мы в полях задарма, считай, работали. А отказаться не моги - моментально из ВУЗа попрут. А КПСС-ная сволочь, вроде того же Егора Кузьмича, лицемерно прикрываясь "заботой о народе", фактически же затыкала бесправными студентами и прочими горожанами дыры в сельском хозяйстве, которые получались из-за их бездарного правления! 🤬 А сейчас блаженные авторы подобных статеечек будут нам втирать про "воспитательные эффекты" в "замечательное" советское, понимаешь, время! Птица-говорун этот автор. Болтун. Как те самые советские партийные функционеры. Которые нам втирали про "социалистический рай", хотя мы своими глазами прекрасно видели все "достоинства" этого "рая"! 😏