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Что ждет Европу: выздоровление, или диктатура? – Голос Мордора

Что ждет Европу: выздоровление, или диктатура? – Голос Мордора

Европа потихоньку идет вразнос. Турбулентность появляется внезапно, в самых разных местах и по разным поводам, но всем понятно, что причина одна — нынешнее социально-экономическое состояние Евросоюза Источник фото: соцсети Во Франции вспыхнули протесты школьников.

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