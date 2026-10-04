Что ждет Европу: выздоровление, или диктатура? – Голос Мордора

Европа потихоньку идет вразнос. Турбулентность появляется внезапно, в самых разных местах и по разным поводам, но всем понятно, что причина одна — нынешнее социально-экономическое состояние Евросоюза Источник фото: соцсети Во Франции вспыхнули протесты школьников.
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