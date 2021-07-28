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Специалист ГНЦ ВБ «Вектор» Семенов заявил, что пандемия может затянуться из-за низких темпов вакцинации

Специалист ГНЦ ВБ «Вектор» Семенов заявил, что пандемия может затянуться из-за низких темпов вакцинации

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что пандемия коронавируса нового типа может затянуться при сохранении текущих темпов вакцинации.

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