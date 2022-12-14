Китайскому производителю памяти YMTC грозит включение в санкционный список США на этой неделе

Власти США включили в список неблагонадёжных более 30 китайских компаний ещё 7 октября, но им были даны 60 дней на то, чтобы пройти аудит с участием американских инспекторов и избежать окончательного наложения экспортных ограничений в свой адрес.
Власти США включили в список неблагонадёжных более 30 китайских компаний ещё 7 октября, но им были даны 60 дней на то, чтобы пройти аудит с участием американских инспекторов и избежать окончательного наложения экспортных ограничений в свой адрес.
Свежие комментарии