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В Орёл доставят ковчег с частицами мощей 50 святых угодников

В Орёл доставят ковчег с частицами мощей 50 святых угодников

В Казанский храм Орла привезут ковчег с частицами мощей 50 угодников Божиих. Святыня будет доставлена к 17 октября — в пятилетний юбилей со дня освящения храма, чин которого в 2021 году совершил патриарх Кирилл.

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