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Постпред при ВТО: Россия ничего не выиграет от выхода из организации

Постпред при ВТО: Россия ничего не выиграет от выхода из организации

Denis Balibouse / Reuters Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации (ВТО).

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Комментарии
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Константин Самарин
Конечно, Платонов будет горой стоять за ВТО, кому-же охота потерять теплое кресло, и прекрасный заработок. И ему так и будет наплевать на то, что ВТО только тянет деньги из России, но при этом всячески вредит ее интересам  полностью подчиняясь решениям США по санкциям. Но Платогова это мало волнует. Ему-бы за должность удержаться.
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14 час.
лл
лина любимцева
МЫ ВИДИМ последствия формирования многосторонних правил торговли и влияния на это России!!.... ВТО в подчинении у США.  Значит и России нужно подчиняться США? ТАК? ....ОНИ при помощи ВТО НАС БЬЮТ, А МЫ ТОЛЬКО КРЕПЧАЕМ!!  Хороши...
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13 час.

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