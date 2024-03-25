Постпред при ВТО: Россия ничего не выиграет от выхода из организации

Константин Самарин

Конечно, Платонов будет горой стоять за ВТО, кому-же охота потерять теплое кресло, и прекрасный заработок. И ему так и будет наплевать на то, что ВТО только тянет деньги из России, но при этом всячески вредит ее интересам полностью подчиняясь решениям США по санкциям. Но Платогова это мало волнует. Ему-бы за должность удержаться.