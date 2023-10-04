Цены на нефть попали в череду событий

Цены на нефть на мировых товарных рынках восстановились и немного выросли во вторник, 3 октября 2023 года, после падения к трехнедельным минимумам под давлением укрепления доллара и ухудшения глобальных экономических сигналов, но при поддержке сокращения поставок сырой нефти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии