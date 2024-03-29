Новые базовые станции связи установлены в пригороде Новосибирска

Более 24 тысяч жителей пригорода Новосибирска могут оценить новые скорости передачи данных в сети LTE и качественные голосовые звонки: инженеры компании МегаФон смонтировали базовые станции в активно строящихся микрорайонах вблизи Толмачевского шоссе, пишет “АиФ-Новосибирск”.
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