Новые базовые станции связи установлены в пригороде Новосибирска

Более 24 тысяч жителей пригорода Новосибирска могут оценить новые скорости передачи данных в сети LTE и качественные голосовые звонки: инженеры компании МегаФон смонтировали базовые станции в активно строящихся микрорайонах вблизи Толмачевского шоссе, пишет “АиФ-Новосибирск”.