Захарова уточнила, что встреча Лаврова и Мотэги на саммите АСЕАН была краткой и не носила характера переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встреча министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах была очень краткой и ограничилась взаимным приветствием.