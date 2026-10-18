Когда речь заходит о том, каким должно быть школьное образование сегодня, всё чаще всплывает один и тот же парадокс: дети уже живут в мире, где границы между дисциплинами стремительно стираются, а школы всё ещё пытаются удержать привычные рамки.
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