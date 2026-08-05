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«Негодяй Неймар устроил клоунаду. Куча детей боготворит его. Мы сами виноваты, что делаем кумирами таких, как он». Президент «Ремо» о форварде «Сантоса»

Ранее нападающий «Сантоса» устроил перепалку с руководителями «Ремо» после финального свистка ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии (1:0).

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