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Как Октябрьская война-2 в Израиле отразится на ходе российской СВО на Украине

Как Октябрьская война-2 в Израиле отразится на ходе российской СВО на Украине

Накануне человечество сделало очередной шаг к полноценной Третьей мировой войне. Вслед за Украиной и Закавказьем запылал Ближний Восток, где началась новая палестино-израильская война, почему-то оказавшаяся неожиданной для ЦАХАЛа и военной разведки АМАН.

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