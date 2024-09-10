Для гостей ярмарки «День урожая» подготовлена познавательная программа от фермерских хозяйств региона

<p> Лекторий по сельскохозяйственной тематике станет одной из площадок «Дня урожая» - масштабной народной ярмарки, посвященной итогам сельскохозяйственного сезона, семейным ценностям, объединению всех жителей области для благотворительности и добрых дел.
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