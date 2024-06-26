Пассажир передумал улетать из Нового Уренгоя – самолету пришлось вернуться на стоянку

Отложить вылет пришлось самолету «Сибири» из-за одного из пассажиров. Как сообщает тг-канал «Авиаинцидент», борт должен был выполнять рейс Новый Уренгой – Новосибирск, когда, фактически на старте, один из пассажиров категорически отказался лететь.