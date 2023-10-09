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Мировое обозрение

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Акции мобильного оператора «Киевстар» арестованы за связь с российским олигархом Фридманом

Акции мобильного оператора «Киевстар» арестованы за связь с российским олигархом Фридманом

Наложенный судом арест на все корпоративные права на Украине, принадлежавшие российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, охватывает 100% акций мобильного оператора «Киевстар», которую они контролируют через нидерландскую компанию VEON Ltd.

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