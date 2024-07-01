Еще одно #ДТП с перевёртышем произошло сегодня утром на трассе возле хутора Борисовский. О пострадавших ничего неизвестно.
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Еще одно #ДТП с перевёртышем произошло сегодня утром на трассе возле хутора Борисовский. О пострадавших ничего неизвестно.