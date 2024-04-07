Инсайдер раскрыл даты анонса и выпуска “рогалика” Prince of Persia от авторов Dead Cells...

Инсайдер раскрыл даты анонса и выпуска “рогалика” Prince of Persia от авторов Dead CellsАвторитетный инсайдер Том Хендерсон продолжает делиться подробностями о неанонсированной новой игре по франшизе Prince of Persia, которой занимается один из авторов Dead Cells.