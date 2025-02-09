Новосибирские волонтеры спасли сову от смерти в окружении воронья

Раненого филина нашли среди обломков берегового льда, обильно припорошенных снегом. Все попытки полёта совы ограничивались несколькими десятками метров, в конечном счете изнеможденная птица смирилась и стала ожидать погибель среди стаи сорок.
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