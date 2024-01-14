Захарова ответила на предложение МИД Швейцарии по переговорам с Украиной. Что нужно для начала диалога?

Захарова: Западу следует прекратить вооружать Украину для переговоров с Россией Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы швейцарского дипломатического ведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине.
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