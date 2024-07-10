Михаил ДмитриевНовороссия это не миф, а правда Недавно Джозеф Робинеттович, не приходя в сознание, поднял таможенные тарифы для китайских электроповозок и ряда гаджетов сразу в четыре раза - и если бы не ряд нюансов и дыр в американском законодательстве, то китайцы рыдали бы от обиды и жаловались бы на судьбу-злодейку.