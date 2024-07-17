Российские военные захватили позиции ВСУ

Об этом информировали в Минобороны России, цитирует министерство РИА «Новости». Отечественные военные на одном из участков в зоне проведения специальной операции с помощью разведывательных дронов выявили скопление солдат из войск Украины.
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