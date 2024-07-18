МГППУ: учителя выгорают из-за неудовлетворенности взаимодействием с родителями

Психологи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что одна из главных причин профессионального выгорания учителей - сложности в общении с родителями учеников.
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