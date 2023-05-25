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Производителю чипов для мозга Neuralink разрешили проводить испытания на людях

Производителю чипов для мозга Neuralink разрешили проводить испытания на людях

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.

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